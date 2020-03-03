外傳台北市長柯文哲因不滿市警局文山一、二分局合併案持續卡關，日前對台北市警察局長陳嘉昌動怒開嗆，北市副發言人黃瀞瑩今表示，該案已在市長室會議列管滿久，目前由副市長黃珊珊專責處理，最近她也積極聽取民意，包括拜訪基層里長、聽取基層員警、民眾聲音。

(中時 )