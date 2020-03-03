文山分局合併案卡關惹毛柯 學姐：副市長黃珊珊專責處理 10:182020/03/03 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副發言人黃瀞瑩今天上午接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳台北市長柯文哲因不滿市警局文山一、二分局合併案持續卡關，日前對台北市警察局長陳嘉昌動怒開嗆，北市副發言人黃瀞瑩今表示，該案已在市長室會議列管滿久，目前由副市長黃珊珊專責處理，最近她也積極聽取民意，包括拜訪基層里長、聽取基層員警、民眾聲音。 (中時 ) #黃珊珊 #副市長 #基層 #處理 #合併案 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市升為一級應變中心 黃珊珊：社區感染在眼前 09:432020/02/28 政治 北市防疫旅館2處40間房 黃珊珊：努力爭取更多 13:582020/02/29 政治 防堵移工成防疫破口 黃珊珊：中央再祭自首專案 13:522020/02/29 政治 小巨蛋大型活動 黃珊珊：朝延期或取消處理 15:152020/02/29 生活 2地檢成立聯合防疫小組 籲民眾切勿觸法 17:282020/02/29 社會 小巨蛋大型活動 恐延期或取消 04:102020/03/01 地方新聞 小巨蛋3月商演擬延期取消 北市籲中央延辦評鑑 16:312020/03/02 生活 北市不公布防疫旅館地點 規畫公宅當防疫所 17:332020/03/02 生活 路倒案北市警、衛不同調？ 黃珊珊：統一由衛生局說明 17:442020/03/02 生活 顏純左回歸醫師本行 診所更新設備重新開業 19:582020/03/02 生活 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 為何日本沒禁陸客？親綠學者曝安倍盤算 - 政治 陳文茜病況曝光！胃絞痛血尿 兩度打急救針接近死亡 - 政治 817綁架蔡英文 港媒：已有綠營人士擔憂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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