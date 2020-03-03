下個月初就是清明連假，現又正逢疫情衝擊，台灣高鐵公司為避免車廂擁擠，增加群聚感染風險，正研擬停售清明連假自由座車票，推全車對號座。由於自由座有約97折的優惠，若取消自由座，民眾不僅得多花錢，還要冒著當天買不到車票的風險，臨時要搭也可能沒車可坐，回鄉掃墓變得困難。

對此，高鐵表示方案還在研擬中，相關配套預計在今天會公布。

(中時 )