疫情衝擊 高鐵擬停售清明連假自由座 10:062020/03/03 中時 潘千詩 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下個月初就是清明連假，現又正逢疫情衝擊，台灣高鐵公司為避免車廂擁擠，增加群聚感染風險，正研擬停售清明連假自由座車票，推全車對號座。由於自由座有約97折的優惠，若取消自由座，民眾不僅得多花錢，還要冒著當天買不到車票的風險，臨時要搭也可能沒車可坐，回鄉掃墓變得困難。 對此，高鐵表示方案還在研擬中，相關配套預計在今天會公布。 (中時 ) #清明 #連假 #自由 #高鐵 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 獅山親子公園 228連假試營運 04:102020/02/28 地方新聞 連假飆30度C！ 這天鋒面報到 氣溫暴跌只剩13度 11:092020/02/28 生活 228連假台東富岡等交通船碼頭落實體溫監測 11:472020/02/28 生活 台中后里泰安櫻花季 228連假開好開滿等您來 11:542020/02/28 生活 228連假掃墓潮 竹縣消防局籲讓祖先平安過節 12:152020/02/28 社會 連假第1天阿里山公路發生車禍 車頭扭曲變形 13:372020/02/28 社會 228連假高鐵烏日站交通疏導 警方籲配合接送分流及替代道路 15:402020/02/28 生活 林口竹林山觀音寺祈福兼賞櫻 連假好去處 20:292020/02/28 生活 連假首日迎人潮 百貨業防疫全到位 20:442020/02/28 生活 有巢氏房屋228連假化身「環保小尖兵」守護海洋 21:092020/02/28 生活 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 台灣爆無症狀傳染 陳時中認證5地點最好少去 - 生活 血壓忽高忽低不準？居家量血壓有眉角 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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