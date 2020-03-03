針對全國教師工會總聯合會提出「防疫視同作戰，請給老師子彈」訴求，教育部回應，教育人員在正常工作時間外投入防疫，應由學校依據實際需求給予他們加班，所提加班費由學校經費狀況予以核支，不足部分給予加班人員補休。

教育部又說，教育人員如因疫情被隔離或檢疫，學校應以「防疫隔離假」辦理，且不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，並不得列入成績考核；有關請假期間所遺課務，由學校遴聘合格人員代課。

全教總昨天發文教育部，若老師不幸遇到需請防疫隔離假，盼紓困條例能解決老師課務費問題；同時，老師因面對疫情而產生超時工作，也應給予加班費或補休。

全教總表示，新冠肺炎還延燒，政府編列600億元搶救各行各業，同時立法通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，來因應此次嚴峻的疫情。他們提醒政府，對於在前線作戰的教育人員，應該給一些子彈。

(中時 )