時代力量立委邱顯智、陳椒華、王琬諭今日上午於立法院時力黨團辦公室召開記者會表示，行政院送來的600億紓困特別條例預算書，只有48頁，等於一頁就要12億5千萬，實在太過簡要。

邱顯智表示，行政院為新冠肺炎疫情所訂定的紓困特別條例，日前已在朝野政黨具防疫優先的高度共識下通過，特別條例通過後，目前政院所編列的600億紓困特別預算案正送到立院審查中。

邱顯智指出，疫情當前，對於紓困特別預算原則上支持，但也不能就因此而不做任何監督。昨日朝野針對預算案協商時，大家都認為目前政院提出的預算資料太過簡要，600億的金額只有48頁。

邱顯智說，目前政院編列的資料只有科目、金額及相關部會，比方說交通部編列一筆3億經費，是補助地方政府針對在地持有觀光元素、民俗慶典、景點，規劃出在地特色活動。但政府一方面要求大家不要去參加大甲媽祖繞境，另一方面卻又編列經費補助，實在令人不解。

邱顯智表示，預算書中，完全不見勞動部資料，是勞動部覺得完全不需要編列特別預算，還是不需要照顧勞工，這部分會再進一步討論。除了勞工外，預算案中也沒有提到自由工作者和消防人員。

邱顯智指出，在審查紓困特別條例時，時力已提出附帶決議指出，第一線消防人員可能因接觸新冠肺炎確診者而產生風險及負擔，因此要求檢視消防人力配置及設備的合理性。但政院的預算書中完全未見對消防人員的規劃。

王婉諭強調，時力完全支持特別預算案，但這些都是人民的納稅錢，一定要用在刀口上。而檢視預算的編列是否合理、能否發揮效應，這樣的監督就是為了杜絕浮濫編列。

王婉諭指出，行政院主計處也有提到預算編列原則性，比方說時效性的物資需求應該編入短期預算中，而中長期的紓困措施應該編到年度預算中。但政院的特別預算中，卻發現有魚目混珠的狀況。

王婉諭舉例，紓困特別預算中有一筆2億經費，是經濟部所編列針對地區型產業建置智慧平台資料收集建檔與管理，但這部分本來就是經濟部應該要處理的，為何會編到特別預算？這部分跟短期紓困有何關係？

陳椒華表示，隨著確診案例增加，有越來越多人被隔離，已有醫檢人員反映過勞，但行政院目前的規劃，看起來並沒有注意到醫檢人員的人力問題。另也認為失聯移工的部分，必須再做檢討。

陳椒華說，經濟部編了超過200億的預算，其中21.8億是用在研發上。時力主張要訂定申請門檻，若企業違反勞基罰或職業規範、惡性裁員，將不得申請補助。

邱顯智指出，去年行政院為振興觀光，發放了一波夜市抵用券，但截至目前為止，還有400萬張發不出去。現在又要發振興經濟的抵用券，也未見成效評估，本周三、四的委員會聯席會議，將會好好檢視。

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(中時 )