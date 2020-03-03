新冠肺炎疫情影響所及，瑞士政府下令禁止3月15日以前舉辦超過1000人的公眾活動，首當其衝的就是今（3日）開幕的日內瓦車展，包括AUDI、BMW、Mercedes-Benz、PORSCHE、VOLSKWAGEN等參展廠家均改採網路直播，日內瓦車展主辦單位亦將各品牌發表會匯整於官網上，換算時差自今天（台北時間）下午3點之後陸續開播，一口氣看完22個品牌發表會。

比較特別的是，雖然各品牌雖然改成線上直播，但播出的時間仍保持實體車展發表會的方式，也就是有如節目表一般，每個品牌都有15分鐘的時間，照目前官網公布的時間表來看，雖然還是有少數品牌的發表會時間重疊，例如GOODYEAR、HYUNDAI都是11點45分至12點（台北時間下午6點45分至7點），但大部分都是錯開的，讓車迷、媒體都能依序觀看，不會漏掉任何資訊。

按照日內瓦車展官網（https://www.gimsvirtualpressday.ch/pressday）資訊，將自早上8點15分（台北時間今天下午3點15分）開始，依序為BMW、AMG、Mercedes-Benz、SKODA、VOLSKWAGEN、MCLAREN、BENTLEY、AUDI、PORSCHE、QOODER、ALPINE、GOODYEAR、HYUNDAI、AIWAYS、MORGAN、GFH STYLE、HISPANO SUIZA、LEXUS、VEGA、SEAT、KOENIGSEGG、ASTON MARTIN LAGONDA。

按各品牌先前釋出的訊息，Mercedes-Benz除了發表小改款中大型豪華房車E-Class外，也會發表其他新的動力系統、48V電能技術；BMW將發表品牌旗下首款純電中型運動房車「Concept i4」，其電動動力輸出可達390kW/530hp，續航600km、0-100km/h加速4秒、極速200km/h，相當於搭載V8引擎跑車的性能水準。

Audi將發表A3 Sportback及e-Tron S外，也將公布首度公布搭配電力系統的Quattro；VW發表新款Golf GTI版外，也將發表採用插電式混合動力的Tourage R。PORSCHE目前釋出的影片預告將發表新世代911的頂級車型911 Turbo，外界預估其性能表現，其0-100km/h的加速只要2.5秒即可達成，此外，911 Turbo S和敞篷車型也可能都會一起亮相。

(中時 )