新冠肺炎蔓延全球，鄰近國家日本疫情慘重，確診人數以達274人，民眾隨之恐慌，防疫物資搶翻天，安倍政府也惹出民怨，遭轟防疫慢半拍，而近來有日本節目整理報導台灣政府的防疫步驟與手法，其中，行政院長蘇貞昌「一粒卡臣」幽默化解囤衛生紙假消息的宣傳圖文，登上了日媒，主持人讚賞之餘，也坦言很難想像日本官方使用這樣的方式宣導。

相較於台灣起步很早的防疫措施，受到各國肯定，近來日本朝日電視台《大下容子ワイド！スクランブル》節目，製作了台灣防疫專題報導，提到了日前瘋傳假消息導致民眾恐慌囤積衛生紙的事件，如今正在日本發生，節目組秀出蘇貞昌臉書發布的呼籲圖文「再怎麼會臀，我們一人都只有一粒卡臣」，左下角是模擬蘇揆搖屁股的合成卡通圖，搭配表格澄清衛生紙與口罩製作原料不同，無須囤積，成功破解假消息傳播。

節目女主持人解析台灣官方的做法，表示既用幽默拉近與民眾的距離，也夠清晰呈現事實並有效宣導政策，手法新奇且民眾真的聽得進去，對此大為讚賞，也坦言很難想像日本厚生省用這種方式做宣傳，笑稱可能國情有差，覺得是台灣民眾比較能接受玩笑的關係。

女主持人也讚台灣政府具有活潑與活力，難怪總統投票率能達8成，且年輕人普遍高度關心政治，對此表示羨慕，很希望日本政府能學習，而對於新冠肺炎疫情，主持人也對於衛福部長陳時中及時擬定並頒布各項政策，表示高度肯定，而該節目播出後，引發熱烈回響，消息傳回台灣，讓網友直呼蘇貞昌的屁屁紅到日本是「另類台灣之光」。

(中時電子報)