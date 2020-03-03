前立委洪慈庸將任立法院長的機要顧問，引發外界痛批酬庸。對此，立法院長游錫堃出面表示，這是機要缺，不是請洪擔任國營事業單位負責人，「人事任命完全依法，不算酬庸」。對此，資深媒體人黃創夏表示，「機要顧問」是否合宜？「且看有哪些人辯解，你懂得......」。

游錫堃日前表示，會選擇洪慈庸主因是洪年輕、專業、有基層服務民眾的經驗，對議事規則非常了解，「我覺得她非常優秀」。不過該人事案仍引來諸多批評聲浪。

黃創夏在臉書指出，如果真沒爭議，不會有人想出各種理由來辯解。他語帶玄機表示，「機要顧問」是否合宜？「且看有哪些人辯解，你懂得⋯⋯」。

對此，有網友認為「建議慈庸再去唸書或進修並參加公益丶公衆活動，會比當機要好多了，別著眼於當下，一輩子背上酬庸的標籤！」、「人不為己，天誅地滅」、「如果不說，我也不知道這工作一個月可以領人民十二萬」。但也有網友認為「簡單來說就是你們仇庸，根本無關是否酬庸，只因為她是洪慈庸」、「酬庸沒問題，但要適才適所，做不好就炒魷魚」、「我只是一個家庭主婦，不是藍，也不是綠，更不是白，為她辯解，只是覺得一個機要秘書就是老闆找一個信任的人，而且也熟悉立院運作的人，真的不需往死裡打」、「這個人事案也沒有嚴重的違法問題，實在不值得花那麼多篇幅去針砭」、「她不是誰的親朋好友閨蜜，也沒靠裙帶關係耍特權，酬庸之說從何談起？」

(中時電子報)