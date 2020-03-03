劉姓男子1日中午被發現路倒在北市西區某間便利超商外，送醫後仍不治。由於劉男與新冠肺炎確診者有地緣關係，警方不敢大意，昨報請台北地檢署相驗，檢察官郭建鈺昨與法醫赴板橋殯儀館相驗，採集死者劉男檢體，已將檢體送疾管署昆陽實驗室。檢方3日表示，檢方昨並未解剖遺體，鑑驗結果由疫情相關單位說明。

北市消防局1日中午11時47分接獲報案，指稱北市西區某便利商店外，有年約60歲男子路倒。救護人員趕到後，男子已無生命跡象，送往附近醫院急救，仍回天乏術。據了解，由於劉男與新冠肺炎確診者有地緣關係，引發關注。

北市府副發言人戴于文說，該個案曾在新北巿新冠肺炎確診個案有地緣關係，但經評估為低感染風險，再加上回溯接觸時間已逾14天，所以該名個案並非自主健康管理對象。北市衛生局稱，該男子列為「健康關懷對象」，由衛生單位定期追蹤，但卻一直無法聯繫本人。

北檢昨天完成遺體相驗工作，並採集檢體送疾管署昆陽實驗室鑑驗，至於遺體則暫時冰存，檢方表示，由於死者是路倒不治，身上並無明顯外傷，外勤檢察官仍在審酌是否要進一步解剖。

(中時 )