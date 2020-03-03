新冠肺炎疫情嚴峻，伊朗、南韓相繼出現政府官員或民代確診、甚至死亡，北市議員許淑華、吳沛憶、林亮君、梁文傑、黃郁芬、苗博雅3日開記者會，提倡「民代自主管理，不跑攤不失禮」活動，並呼籲全國民代能響應，一同加入防疫大作戰，持續到疫情結束。

許淑華表示，全球已達9萬多案例，其中不乏民代、高官，民代是很大的傳播帶原者，若有狀況將會造成很大問題，比如她平均一天接觸百名民眾與官員，那北市62名議員1天就共接觸6200人，有時跑晚上的攤還一次接觸300多人，為了保護自己與民眾的健康安全，不如身體力行，最好把自己隔離起來，相信民眾會支持，不會不跑攤票就流失。

吳沛憶說，配合行政院長蘇貞昌及衛服部長陳時中說的「民代帶頭減少跑攤」，希望大家能體諒，為了防堵疫情破口，一定要減少跑攤，避免擴大到社區感染，但她的問政服務不會間斷。

林亮君說，民代每天接觸好幾百人，大型活動甚至達上千人，所以要以身作則，如今北市是確診、隔離個案較多的縣市，她也呼籲其他縣市民代能夠盡量避免參加大型活動，民眾可選擇透過網路來請求民代協助。

梁文傑笑說，若他感染，北市可能有5000人要被隔離追蹤，且現在無症狀感染情況非常多，他也不曉得自己有沒有被感染到，所以為避免增加醫護負擔，盡量不接觸群眾。

黃郁芬則說，她知要有議會同仁求好心切，即使小感冒也要接觸群眾、跑行程，但現在防疫最重要，需注意免疫系統，不要影響民眾身體健康。苗博雅說，她1月起就很少跑攤，但選民還是會期待，所以希望能體諒，這次很高興看到大家跨黨派站出來，配合政府政策，民代自主管理很正確，一起保護大家健康。

(中時 )