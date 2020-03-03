新冠肺炎疫情延燒持續延燒，對於陸配及陸生是否該納入我國健保再度熱議，馬政府時期以公告方式放寬陸人納保資格，對此日前基進黨新科立委陳柏惟表示「2300萬人繳的保費要讓14億人使用，我想台灣人沒有辦法接受。」以核養綠公投發起人黃士修回應「沙文主義」 「蔡政府承諾修改《健保法》跳票怎不見一句批評？」

以核養綠公投發起人黃士修表示，由於我國尚未開放中國大陸勞工，如果對岸人士要享有健保資格，根據《健保法》第9條，必須先領居留證明，然後居留滿六個月。《健保法》第9條規定「在臺灣地區領有居留證明文件，並符合下列各款資格之一者，亦應參加本保險為保險對象：一、在臺居留滿六個月。二、有一定雇主之受僱者。三、在臺灣地區出生之新生嬰兒。」

以核養綠公投發起人黃士修指出，陸人若要拿到我國居留證，根據《兩岸人民關係條例》第17條，你必須先跟台灣人結婚，然後申請依親居留。台灣20歲以上適婚年齡有1930萬人，中國大陸有近14億人口，平均每位台灣人必須找73位陸配結婚，才能讓14億中國人使用健保，批陳伯惟邏輯大亂，在這事情上炒作種族沙文主義，令人不解。

談到馬政府放寬大陸人士納保，這是根據2015年2月1日衛福部公告，「大陸人士以居留名義來台者並由內政部移民署發給居留證明文件」，以及「經取得居留證明文件並居住滿6個月使得參加健保」，如此便符合《健保法施行細則》第8條對居留證明文件之定義。

至於陸生是否納保問題，由於陸生並非陸配，只能根據《兩岸人民關係條例》第17條，「前項以外之大陸地區人民，得依法令申請在臺灣地區停留。」而非居留。

2016年9月24日總統蔡英文拍板決定「基於人道考量與人權價值，將修改《全民健康保險法》，讓陸生比照台灣僑生、外籍學生納入健保體系。」可惜的是，民進黨完全執政，4年已然過去，蔡英文總統政見跳票，卻無人指謫。

(中時 )