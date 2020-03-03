1.台積電(2330)：雖外資對財務預期有雜音，惟昨夜ADR收盤漲3.97%%，今早股價彈升至318.5元，收復5日線。
2.華邦電(2344)：DRAM價看漲、本土法人買超，早盤股價開高走高逾4%，收復5日線。
3.南亞科(2408)：DRAM漲聲響，昨自營商逆勢買超1452張，帶動股價漲逾2.5%。
4.威剛(3260)：DRAM價俏、昨外資買超，激勵早盤股價漲逾6%，一舉收復5日線、月線、70關。
5.廣穎(4973)：漲價題材加持，外資連5個交易日買超，早盤股價強彈逾4%，挑戰5日線。
6.宇瞻(8277)：擬配息2.55元，昨獲外資、自營商聯手買超251張，激勵早盤股價漲逾3%，一舉收復5日線、季線。
7.精材(3374)：富爸爸台積電當靠山，外資偏多操作，早盤股價漲逾5%，躍過5日線。
8.京元電(2449)：本土法人相挺，早盤隨大盤強彈逾4%，重返5日線上。
9.中鴻(2014)：鋼價調漲帶動本季營運回溫，昨外資回頭買超，激勵早盤股價彈升逾4%，收復5日線、月線。
10.國巨(2327)：董事會通過發行GDR與ECB，擬募資11.3億美元，股價漲3.23%。
11.大立光(3008)：去年大賺21個股本，穩坐台股每股純益王，股價漲4.45%。
12.玉晶光(3406)：重申今年訂單仍正向看待，但郭明錤看淡今、明年營運，股價漲3%。
13.華新科(2492)：新冠肺炎衝擊上半年景氣，不過車用、5G將持續推升被動元件需求，股價漲2.52%。
14.倉和(6538)：市占率與業績可望同步攀高，外資買超5日、自營商買超10日，股價漲6.7%。
15.博智(8155)：訂單滿載，全年可望賺逾一股本，股價漲8.2%。
16.優群(3217)：三大法人昨日同步買超2427張，股價漲停。
17.欣興(3037)：伺服器需求看升，蘋果復工順利，PCB供應鏈有望受惠，股價漲7%。
18.鴻海(2317)：今日法說會，近來獲美系外資在新報告中力挺，加上本土法人買超護航，股價返回80元之上，漲幅逾2%。
19.弘塑(3131)：外資轉賣為買+身為台積電設備供應鏈成員，後市表現可期，早盤走高逾4%。
20.熱映(3373)：1月每股純益0.11元，2月成績因疫情加溫，股價續演創高戲碼。
21.華園(2702)：政府推觀光紓困專案+股價跌深，開盤反彈2%。
22.中租-KY(5871)：在陸九成據點已復工，1月純益雙位數成長，早盤上揚2%推升股價回到5日線上。
23.鈺齊-KY(9802)：加碼布局東南亞衝刺產能，外資連買超2日，早盤彈升近半根漲停板，百元支撐暫時守住。
24.偉詮電(2436)：Type-C時代到，概念股看旺，激勵早盤上揚逾2%。
25.神盾(6462)：三星、蘋果雙題材，外資亦連2日買超，股價上漲逾2.5%。
26.聯發科(2454)：5G發展前景仍看好，外資轉買超近3千張，晨盤上攻逾3%。
27.立積(4968)：大客戶追單，今年營收拚增25%續創高，早盤續漲逾6%。
28.旺宏(2337)：任天堂Switch熱銷，營運沾光，外資止步連11日賣超，晨盤挾量衝漲逾5.5%。
29.原相(3227)：CIS防疫缺貨，加上Switch題材吃香，外資連5日買超，股價續漲逾5%、再創209元之波段新高價。
30.矽創(8016)：續衝5G市場，感測器助攻，全年業績喊衝，早盤跳空高鎖漲停，突破5日、10日雙線。
31.華擎(3515)：AMD顯卡及伺服器為全年的營運焦點，今年獲利看俏，股價續高漲，一度觸及115.5元漲停價。
32.國光生(4142)：聯手國衛院加速新冠疫苗開發，晨盤放量大漲5%，強登逾5年新高。
33.順藥(6535)：抗癌藥傳捷報，激勵今跳空漲停鎖住，一舉躍上月線及半年線。
34.和桐(1714)：獲外資連3日買超8662張，晨盤放量勁彈3%，位處相對高檔。
35.毛寶(1732)：1月EPS 0.03元，無懼遭列警示股，晨盤帶量上攻3%，續創逾10年高價。
36.大江(8436)：保健食品股受惠新冠疫情獲追捧，大江今快馬加鞭勁揚3%，力甩緊追在後的葡萄王。
37.合勤控(3704)：昨獲外資買超相挺，晨盤價量俱揚反彈6%，重返月線。
38.瑞基(4171)：遭列注意股，晨盤衝上天價103元後又急墜跌停，股價暴起暴落震盪激烈。
39.訊連(5203)：估今年稅後淨利年增14.7%、續創新高，三大法人昨轉買超669張，早盤漲逾5.5%。
40.傳奇(4994)：新款手遊將挹注Q1，三大法人昨轉買超108張，早盤漲逾2%。
41.上銀(2049)：工具機景氣Q3回溫，三大法人終結連5日賣超，早盤挾量漲逾2%。
42.中興電(1513)：陸廠復工率達95%，並看好電力及太陽光電事業群，今年會更好，早盤漲逾1%。
43.緯軟(4953)：三大法人昨回頭買超，早盤彈升逾4%。
44.高力(8996)：1月EPS為0.05元，擬投4.98億元買土地及廠房以利擴產，早盤漲逾3%。
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