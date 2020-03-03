營建股今（3）日跟隨美股大漲、台股回神的腳步，上演大紅盤行情，多達43檔個股都反彈上漲，其中華固（2548）傳出利多，第二季總銷達80億元商辦大案「國票金控大樓」，將完工交屋，市場評估依其成本和獲利率來觀察，EPS貢獻度就上看5.7元，帶動買盤卡位，盤中飆漲1.2元，領漲營建股。

華固今天一開盤就價量齊揚，不到一小時，已站上86.5元，上漲1.2元，漲幅1.29％。由於「國票金控大樓」的土地成本相對低廉，去年預售階段又成功售出，全案依華固工程進度來看，預計2020年第二季將會完工交屋並且認列入帳；若買家驗屋、點交時間再拉長，預期認列時間點，最慢也會落在第三季。

因此法人預期，依開發毛利率25％保守估計，全案若交屋認列，光是這一棟大樓，就將可挹注華固EPS大約在5.5~5.7元左右，可望賺進半個股本。

另外，皇翔（2545）開盤後也很旺，上漲0.85元，暫收在33.3元。

營建股獲利王、「股后」長虹（5534）手中擁有不少廠辦大案，都集中在雙北市，今年也將推出台北市都更案搶市，今天股價也開紅盤，上漲至80.8元，上漲0.6元。

(工商 )