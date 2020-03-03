花蓮一名假釋中的歐姓重刑犯，昨(2日)深夜破壞墊子腳鐐後逃逸，花蓮地檢署發現訊號異常後立即通知轄區員警前去住處查看卻發現腳鐐已被棄置，但歐男今天凌晨卻出現在北市大同區搶奪路人，由於歐男有暴力傾向，目前檢警正全力追緝中。

據了解，花蓮地檢察署受保護管束人歐姓男子（53歲），因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，於民國106年8月15日假釋出監並付保護管束，經檢方認有高度再犯之風險，於是對歐姓男子實施科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），並命令歐男晚間10時起至隔日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有該科技設備監控行跡。

但歐男子於昨(2日)晚間9點55分許，本署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，本署觀護人並會同警方前往歐姓男子住家查看，發現科技設備已被破壞，且歐姓男子已逃離住處。

本署觀護人即通報本署檢察官，檢察官並立即以歐姓男子涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，開立拘票囑警全力追捕，花蓮縣警察局連夜追蹤歐姓男子行跡，派員隨即北上拘捕，本署亦於晚間10時40分許由檢察長召集主任檢察官、檢察官、主任觀護人及觀護人成立緊急應變小組，連夜追緝歐姓男子，惟因歐姓男子並未攜帶行動電話逃逸，無法精準定位。

但今（3）日凌晨2點20分許，歐姓男子逃逸至臺北市大同區搶奪路人，地檢署已於今日上午對歐姓男子發佈通緝，且以最快速度通知執行監獄撤銷假釋，並囑警盡速將歐姓男子拘捕歸案。花蓮地檢署也呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫，本署與警察機關密切聯繫合作，務必全力追緝，以懲不法並維護社會安全。

(中時電子報)