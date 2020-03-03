新冠肺炎疫情燒不停，已成為每個人的日常，文化大學新聞系主任胡幼偉說，要打破平時及非常時期的區別，變成生活習慣，自然可克服憂悶。

新冠肺炎疫情反覆，無症狀感染者、痊癒者復陽，讓許多民眾感到壓力沈重。胡幼偉說，能否克服憂悶，已成為許多人更難面對的問題！在策略上，要先取消「平時」和「非常時期」的區別。

胡幼偉建議，把每天注意體溫、增強免疫力（每天吃點薑、蒜）、少去人多處，非去不可時戴口罩，當成平時的生活習慣。那就不再感覺處於「非常時期」的煩悶了。

新冠肺炎,胡幼偉

(中時 )