新冠疫情好憂悶？ 胡幼偉這樣建議 10:312020/03/03 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 胡幼偉建議吃點薑、蒜可增免疫力(胡幼偉臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情燒不停，已成為每個人的日常，文化大學新聞系主任胡幼偉說，要打破平時及非常時期的區別，變成生活習慣，自然可克服憂悶。 新冠肺炎疫情反覆，無症狀感染者、痊癒者復陽，讓許多民眾感到壓力沈重。胡幼偉說，能否克服憂悶，已成為許多人更難面對的問題！在策略上，要先取消「平時」和「非常時期」的區別。 胡幼偉建議，把每天注意體溫、增強免疫力（每天吃點薑、蒜）、少去人多處，非去不可時戴口罩，當成平時的生活習慣。那就不再感覺處於「非常時期」的煩悶了。 新冠肺炎,胡幼偉 (中時 ) #胡幼偉 #新冠 #時期 #新冠肺炎 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 摩納哥淪陷 出現第一起新冠肺炎確診病例 14:392020/02/29 國際 台東越籍女大學生發燒 初判一般感冒回校自主管理 17:262020/02/29 社會 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 為何日本沒禁陸客？親綠學者曝安倍盤算 - 政治 陳文茜病況曝光！胃絞痛血尿 兩度打急救針接近死亡 - 政治 817綁架蔡英文 港媒：已有綠營人士擔憂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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