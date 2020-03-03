高雄應用科大勞動暨人力資源學所學生吳宗翰，因自身對展覽抱有相當大的興趣，希望透過見習拓展視野，因此於去年10-11月至國立科學工藝博物館展示組見習，這讓他覺得收穫滿滿。

吳宗翰的見習內容包含特展服務民眾及現場攤位支援，他提到，自己過去面對人群容易緊張，透過見習中的導覽人員技術及溝通訓練，學習到如何透過自我調整提升自己的機靈度，也克服了自己面對人群會緊張的狀況。

吳宗翰表示，見習時進行導覽、觀察博物館動線等活動支援，其中帶領小學生進行博物館導覽時，雖然是他見習中最大的挑戰，但也帶給他最大的成就感。求好心切的他也不斷自我調適、精進導覽技巧，期望觀眾能在他的導覽解說下有所收穫。

於見習結束後，吳宗翰也發現自己從觀眾的角色轉換為策展方，改變了看待展覽的角度，學習到換位思考的能力。另外透過此次見習，了解到在職涯拼圖中沒有一定的先後順序，也發現不斷檢視自身不足處並適時調整，才能逐漸接近自身立定的目標。

為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容，累積職場經驗，教育部青年署與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，去年媒合647人次大專青年至各機關體驗種類多元豐富的見習職缺。今年更結合行政院、教育部、外交部等及所屬機關部會，提供650人次見習機會。

教育部青年署「大專生公部門見習計畫」詳細計畫內容已於教育部青年署網站及RICH職場體驗網公告，今年第１梯次（4-5月）職缺將於2月底陸續媒合完畢，第2梯次（7-8月）職缺預計於4月中旬陸續公告至RICH職場體驗網，想要參與見習青年，可至網站查詢及報名。

(中時 )