2017 年底，因為有用戶意外發現，舊iPhone更換電池後運行速度提升，踢爆震驚全球蘋果(Apple Inc.)用戶的「降速門」(或稱「電池門」)事件。由於此事，蘋果迅速對向用戶致歉，並且提出 2018 年一整年都可低價換電池的補償。然而並未平息用戶憤怒，全美有多起使用者向蘋果提告的官司，最終走向集體訴訟。而這一起引發廣泛討論的集體訴訟案，最新進度是蘋果選擇和解，同意支付最高 5 億(約新台幣 151 億元)的賠償金。

根據《路透社》報導，關於降速門事件集體訴訟案的初步和解協議在 2 月 28 日披露，等候加州聖荷西地區法官 Edward Davila 批准後就可正式生效。和解內容指出，蘋果要向消費者的每一部 iPhone 賠償 25 美元(約新台幣 756 元)。總賠償金會因為符合條件的 iPhone 數量而有所調整，最低總賠償金的支出為 3.1 億美金(最高 5 億美金)。針對本次和解案，法庭文件顯示，蘋果方面的代表律師否認他們曾有不當行為。而消費者一方的代表律師認為本次和解是「公平、合理又適當的。」

上述和解案涵蓋了運行 iOS 10.2.1 或更高版本的系統之 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE 的美國用戶；此外還包含了 2017 年 12 月 21 日之前，運行 iOS 11.2 或更高版本系統的 iPhone 7 以及 iPhone 7 Plus 的美國用戶。而除了在美國地區面臨用戶的集體訴訟，因為降速門事件，蘋果先前已經被法國政府、義大利政府分別開罰 2500 萬歐元以及 500 萬歐元。

為了平息使用者的不滿，蘋果在事件爆發後，在 2018 年一整年降低了 iPhone 電池維修的價格(台灣地區從2590元降價到890元)，並且後續放寬適用範圍，讓沒有受到降速功能影響的機種也能加入補償方案。不僅如此，蘋果也修改了 iOS，在 iOS 11.3 之後加入了可查看電池健康度、高峰期效能容量的功能。高峰期效能容量就是所謂的降速開關，當手機因為電池老化而曾發生無預警關機情況時，這項功能就會啟動。但是使用者可以選擇在啟用後自行關閉。不僅如此也在官網上置放關於「iPhone 電池與效能」的說明。

本集體訴訟案中，消費者主要的訴求是在更新了蘋果的作業系統(iOS)後，他們的手機性能受到影響，並且這誤導了他們，讓他們以為設備的生命週期已到，需要升級(更換新 iPhone)或者更換電池。

(中時電子報)