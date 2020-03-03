休士頓太空人靠著電子儀器作弊，事情被揭露後引發球界一片不滿，如今適逢大聯盟春訓熱身賽，太空人宛如過街老鼠到哪都被酸。芝加哥小熊一壘手雷佐（Anthony Rizzo）今（3日）在熱身賽上場打擊時，開玩笑地許願希望有人作弊，與球評門多薩（Jessica Mendoza）的對話紀錄全都被麥克風收錄。

小熊今出戰洛杉磯天使，在轉播單位的安排下，球員們會別上麥克風紀錄場上的對話，當雷佐站上打擊區時，他似乎是在自言自語：「我的腦子正在算他會丟什麼球過來。」門多薩聽到後則問：「那你得到什麼結論？」雷佐說：「不知道，我希望我可以知道…有人能為我擊鼓打暗號（bang for me）。」

太空人作弊案去年年底遭菲爾斯（Mike Fiers）揭露，指出球隊會使用電子儀器觀察對方投手將會投出什麼球，之後再透過擊鼓的方式將暗號傳遞給打擊區上的球員，如今整起弊案遭揭露，大聯盟球員們對這支球隊已毫無尊重，紛紛表達對這件事的不滿。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)