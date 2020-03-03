新冠肺炎疫情延燒，中央防疫指揮中心建議各級民代不要跑攤，獲台南市議會集體響應，議長郭信良3日率不分黨代議員，宣布即日起將配合「民代不跑攤」、「拱手不握手」、「勤洗手」等中央防疫作為，請市民朋友們體諒民代不是不認真，而是基於防疫考慮。

郭信良今天率王家貞、黃麗招、穎艾達利、吳禹寰、洪玉鳳、蔡秋蘭、谷暮．哈就、李鎮國、盧崑福、蔡旺銓、李中岑等國民黨、無黨籍及民進黨籍市議員，舉行「回應中央疫情防疫政策─建議民代不要跑攤，沒跑攤不算失禮」記者會，公宣響應中央防疫政策。

響應不跑攤的民代們表示，中央防疫情中心認為民代是疫情傳染的高危險族群，建議不跑攤、不握手、勤洗手，他們除響應防疫總指揮陳時中的呼籲外，也希望這段時間前來陳情的市民朋友們，配合議會要求戴口罩等相關防疫措施，大家共體時艱一起為防疫而努力。

洪玉鳳更建議，議長郭信良與市長黃偉哲合拍「拱手不握手」宣導短片，提醒市民朋友共同落實此一防疫作為。

(中時 )