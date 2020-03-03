工業電腦廠廣積（8050）2019年合併營收38.4億元、歸屬母公司稅後淨利2.55億元，每股盈餘（EPS）2.12元，均創近5年低點。不過，第四季營運動能已見顯著回升、獲利創近3年同期高點，2020年1月營收亦創近4年同期高點，今年成長動能可望顯著回升。

廣積董事會上周已通過股利分派案，擬配發每股現金股利2元，其中以盈餘配發1.5元、資本公積配發0.5元，以昨（2）日收盤價43.2元計算，現金殖利率約4.63％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選董事。

廣積2019年合併營收38.4億元，年減2.26％，為近5年低點。但毛利率24.75％、營益率3.67％，較前年24.56％、3.36％新低略為回升。不過，因業外收益減少近5成，歸屬母公司稅後淨利2.55億元，年減16.83％，每股盈餘2.12元，低於前年2.58元，雙創近5年低點。

不過，廣積2019年第四季營運動能顯著回升，合併營收11.26億元，季增達31.68％、年增13.3％，創近2年高點。毛利率雖降至22.13％新低，但費用控制得宜，營益率1.79％，雖低於第三季3.86％，仍優於前年同期1.55％。

廣積去年第四季業外收益0.46億元，較第三季及前年同期顯著由虧轉盈，帶動歸屬母公司稅後淨利0.72億元，季增達4.37倍，每股盈餘0.6元，優於第三季0.11元，並較前年同期虧損0.56億元、每股虧損0.48元大幅轉盈，雙創近3年同期高點。

廣積2019年前三季營運明顯偏弱，隨著既有美系客戶積極下單，中高階網通產品專案量產出貨，配合上游零組件供貨遞延干擾排除、高爾夫教學機台開始出貨拉抬，營運動能自去年11月起顯著轉強，帶動第四季營運動能顯著增溫，擺脫前三季疲弱態勢。

在訂單需求轉佳下，廣積2020年1月自結合併營收3.72億元，較去年12月3.4億元成長9.34％、較去年同期3.29億元成長13.13％，創近4年同期高點。在網通產品持續拉貨、日系邊緣運算產品及電子看板需求看增下，今年營運展望轉佳，成長動能可望進一步增溫。

廣積為配合未來發展需要，去年11月底公告將斥資逾6.8億元，買下正峰新位於桃園平鎮的土地及廠房。據了解，即是因應取得美系網通、日系邊緣運算及智慧零售等新專案訂單需求，目標新產能今年中加入量產。

此外，廣積旗下博弈設備廠廣錠走出調整陣痛期，隨著博弈機台設備專案需求增溫，配合攜手美商普威及日商村田切入儲能系統業務，最快2月底可望出貨，可望帶動今年營運谷底反彈，對母公司廣積營運挹注動能。

(時報資訊)