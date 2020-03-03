新冠病毒肺炎疫情持續，全球市場仍處於短期動盪，渣打集團日前發布研究報告，二度下調全球與中國今年度的經濟成長預期，全球GDP成長預期由3.2%調整為3.0%，中國GDP成長預測由5.8%下修為5.5%，以反映年初經濟開局疲軟的影響。此外，由於台灣部分產業與中國的高度相關性，渣打集團也首度下修台灣今年GDP成長預期，由年初的2.2%調整為1.9%。儘管下修預測值，渣打集團指出，一旦新冠病毒疫情獲得控制，成長動能應能恢復，並且在今年第二、三季展現復甦力道。

渣打集團表示，新冠肺炎疫情對亞洲經濟的衝擊可能展現在三個面向：第一是各個地區為了因應疫情所付出的經濟成本；第二是特定產業因無法取得中國製造半成品的供應鏈衝擊；第三則是來自中國的消費與服務需求降低（例如觀光旅遊）所導致的經濟損失。在亞洲各市場中，韓國在運輸製造業所受衝擊程度最大，ICT產業受影響則以韓國、台灣、日本與越南較為顯著；中國旅遊需求下降，首當其衝的則為泰國，其次是馬來西亞與新加坡。

考量中國的情況，加上中國成長走弱也影響美國及歐元區表現，同時美國還需關注波音大量客機停飛及新機訂單減少的情況，渣打集團將2020年全球經濟成長預測由3.2%下調至3.0%，而隨著本次下修，2020年預期將會是自2008-09年金融危機以來，全球成長最緩慢的時刻。不過，渣打也預期貨幣跟財政措施的支持，應能彌補疫情帶來的經濟衝擊，儘管不是全部抵銷，也有部分效果。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，調整對台灣2020年GDP成長預期，由原先的2.2%下調至1.9%，主因是考量中國的產能受損，有可能連帶衝擊台灣第一季表現。台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國高度相關。根據國發會指出，產業類別將以觀光旅遊、通訊科技、機械設備、石化以及汽車製造元件的衝擊程度較大。在2018年，中國製造的半成品佔台灣製造業的23%。2019年，來台旅客中有27%來自中國，相較於2002年的9%大幅增加。然而，另一方面而言，台灣政府將祭出600億元（相當於0.3%GDP規模）特別預算用於防疫及紓困振興等相關措施，台灣在地的製造業也加速提升產能，以彌補中國暫時的缺口，預期也應有正面效應。

在中國經濟成長方面，疫情對第一季的經濟受衝擊幅度恐超過預期。春節假期過後，企業復工進度延遲，2月中旬大型央企80%已復工，但地方一級一定規模以上的企業只有50%已復工，中小企業復工的比例應該更低。儘管復工動力持續增加，為反映復工延遲的影響，渣打集團將2020年中國經濟成長率預測從5.8%調整到5.5%，並預期在第二、三季度經濟成長應可加快，以平衡第一季的疲軟表現對全年經濟成長的影響。渣打集團認為，在中國政府的政策支持下，消費需求仍將保持強勁，扮演支撐經濟活動的力道，只要需求保持強勁，產能有望在受衝擊之後呈現V字型反彈。

根據渣打集團觀察預估，新冠肺炎疫情應可望在三月底獲得減緩，也為第二季的復甦打下基礎。一旦新冠病毒疫情得到控制，成長動能應能恢復，目前已發佈的相關政策支持措施應能拉動內需需求，等到疫情蔓延引發的恐慌消散，產能表現有望超出正常水準以滿足市場需求，抵銷第一季經濟大幅下滑的影響。

(時報資訊)