新冠肺炎造成的停工和物流等問題，再升高台商在大陸的投資風險。東吳大學法學院和博泰明安法商服務團隊，將錄製視頻以「疫情衝擊下，台商在大陸的前進與轉進」為主題，提供各項法律和會計等相關解決方案。參與視頻錄製有會計師王世銘、律師黃翰威與林政男等人。

博泰明安法商服務團隊，是由一群台灣的律師和會計師合作，在10年前一起到大陸服務台商並開拓中國市場的商機，這批年輕人在2009年由一張律師執照和一部電腦開始，至今已經有員工40餘人。博泰明安法商服務創辦人張伯男表示，新冠肺炎使台商在大陸面對的經營風險升高，例如停工的工資支付，如何和房東談租金減免，海運船期違約等。一方經營風險升高，但對另一方口袋深且企圖心強的商場大亨來說，現在反而是危機入市的好機會，一些資產管理公司會趁此時收購廠房和土地。

張伯男表示，博泰明安法商服務為客戶提供在地、快速、便捷和跨境的商務法律、稅務及日常會計和財務簽證的業務需求。同時，目前也在蘇黎世和東京有聯繫窗口。

此次和東吳大學合作，原本要以座談會方式舉辦，但考量新冠肺炎的傳染風險，改以錄製視頻方式呈現。此次的主題為「疫情衝擊下，台商在大陸的前進與轉進」，內含三大講題:一、私募基金和不良資產行業的合作發展模式。二、如何安全處分大陸的廠房與土地。三、處分大陸投資的稅務探討。

(時報資訊)