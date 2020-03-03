群聯(8299)針對先前有外資對其營運釋出保守看法，並調降其目標價，群聯大動作反擊，針對該外資出具的預估值提出相對應問題，也直指該外資分析師與市場其他券商同期間發佈的目標價差異頗大，期望未來在撰寫分析報告時能秉持公正看法，群聯今股價受到激勵，開高走高，反彈逾3.5%。

群聯認為，該外資分析師在近年發布的公司目標價，均有低估之現象，群聯也列舉指出，2016年10月7日該分析師認為群聯的風險主要為營運模式Business Model將不再可行，加上該分析師也覺得群聯的控制晶片銷售也將因為與美商慧榮或甚至三星競爭而難有成長，因此給予群聯150元的目標價，然而在該份報告發佈後的實際股價區間，3個月內為212~264.5元，6個月內為212~277.5元，12個月內為212~450元；再者，在2017年12月22日該分析師認為群聯的營運模式將遭受到疲軟的NAND儲存需求打擊、NAND原廠的垂直整合、消費型NAND記憶體短缺等。此外，群聯從東芝購得NAND晶片，但東芝已經選擇售出該公司的記憶體事業部給Bian&Co-led聯盟(包含韓國海力士)，這將可能造成對群聯的風險，也就是說，東芝可能縮減對於消費性NAND晶片產品的生產，因此，他再一次的給了群聯150元的目標價，然而，在該份報告發佈後的實際股價區間，3個月內為267~324元，6個月內為259~324元，12個月內為187~324元；最後，在2019年1月18日的報告中，該分析師維持對群聯的「不佳」評等，主要原因包括大部分的銷售為消費型、在企業級SSD並無顯著的銷售成績等，然而，在該份報告發佈後的實際股價區間，3個月內為236~283元，6個月內為236~340元，12個月內為236~362.5元。

群聯強調，外資分析師對於每間評比的目標公司，是有可能因為該外資分析師沒有定期與目標公司溝通及更新目標公司最新的營運狀況或是營運模式，而產生對於該目標公司的舊有印象偏見，進而產生預估數字與實際數字有巨大落差的分析報告，此外，對於閱讀外資分析報告的投資人，必須更加的謹慎了解所投資的目標公司，否則可能因為任何有偏頗或是內容過時的分析報告，造成投資誤判及損失。

(時報資訊)