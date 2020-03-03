美股消息面：

1.美國1月建築支出月增1.8%，達1.37兆美元，金額創下歷史新高，並超出市場預期的月增0.6%，創下近兩年來最大增幅。與去年同期相比則成長6.8%。

2.IHS Markit美國2月製造業採購經理指數（PMI）終值為50.7，較1月的51.9下滑，並略低於初值50.8，創下去年8月以來新低。IHS Markit表示，美國2月製造業生產與訂單明顯惡化，受新冠肺炎疫情影響，製造商同時面臨外銷下滑與供應鏈中斷的雙重打擊。

3.美國供應管理協會（ISM）2月製造業指數為50.1，不如市場預期的50.5，亦低於1月的50.9。

4.在新冠肺炎疫情肆虐之際，市場看好美國聯準會等全球多個主要央行將有志一同降息救市，周一ICE美元指數尾盤跌0.53%，報97.448，盤中一度跌至97.176，創下1月16日以來新低。尾盤歐元兌美元漲1.13%，因歐洲央行對降息抱持的態度相對遲疑。

5.市場看好石油輸出國組織（OPEC）與減產盟友－即所謂的OPEC+，將大幅減產，以及寄望世界主要央行可能採取協同行動提振經濟，周一國際油價強彈逾4%，創下今年來最大單日漲幅。紐約4月期油收漲1.99美元或4.5%，為每桶46.75美元。倫敦布蘭特5月期油收漲2.23美元或4.5%，為每桶51.90美元。

(時報資訊)