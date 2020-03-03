為協助業者爭取智慧車聯網及自駕應用商機，由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦之「台灣V2X及智慧車輛解決方案主題館」，首次於德國嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)展出。儘管因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，使今年參加該展的廠商數及觀展人潮大幅下降，我商依舊於會場吸引許多買主駐足洽談，包括新漢、旺宏、和碩等企業均備受矚目。

基於打造智慧聯網載具為近年汽車與移動載具產業的重點發展趨勢，為協助我商爭取國際車廠、Tier 1及相關領域商機，本會首次以國家隊規格彙集我重要業者集結力量，打造「V2X及智慧車輛解決方案主題館」以完整車體之解決方案呈現，利於我商進軍車用前裝及聯網應用市場。

和碩(4938)為汽車大廠所打造的智慧駕駛座艙儀表，高規整合工業電腦、車聯網相關I/O，一體成形高超工業技術的V型面板，已經成為Tier 1供應商。

由於現今汽車不可或缺的先進駕駛輔助系統(ADAS)、車載資訊娛樂系統與電子儀錶板等系統，均大量使用微控制器(MCU)與記憶體，旺宏(2337)全新ArmorFlash系列快閃記憶體解決方案，整合高效能的Level 2+到Level 5的自動駕駛系統，ArmorFlash本身就具備的加密(Encryption)、解密(Decryption)、認證(Authentication)與防竄改(Anti-Tamper)功能，再加上「獨一無二」、「無法預測」的物理特徵及「不可複製」的PUF ID，確保資訊的機密性(Confidentiality)與完整性(Integrity)，也引起歐洲業者重視。

工業電腦大廠新漢(8234)，針對交通電腦機型設計豐富的mini-PCIe和M.2 B密鑰擴展插槽，除了快速接上4G網絡之外留有支持5G網絡擴充功能，以因應未來趨勢，並創建了適用於Linux和Windows平台的軟體，對整個系統進行無縫管理。

(時報資訊)