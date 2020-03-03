台中市教育局長楊振昇3日在市政會議中報告指出，開學延後兩周，2月25日開學日，全市學生請假人數8305人，3月2日稍降為6908人。（盧金足攝）

各級學校在開學後，都有條不紊的進行學生進入校園量測體溫。（盧金足攝）

台中市教育局3日在市政會議專案報告「開學防疫及應變作為」，高中以下到國中小的學生從2月25日開學日，全市學生請假人數8305人，到3月2日降為6908人，其中有2783人請病假，市長盧秀燕要求校方進一步了解學生請病假的原因，若發生大規模停班停課，遠端線上教學，偏鄉、單親及隔代教養、弱勢的學生，3C器材是否足夠，應及早盤點，做好萬全準備。

教育局長楊振昇在市政會議中報告指出，因應新冠肺炎疫情，開學延後兩周，高中以下國中小學的學生請假人數，統計2月25日開學日，全市學生請假人數8305人，26日7782人、27日最多，請假人數飆到9107人，直到228連續假期後，3月2日稍降為6908人。

盧秀燕指出，各級學校在開學後，都有條不紊的進行學生進入校園量測體溫，從2月27日到3月2日請假人數，雖然減少2000多人，但缺席人數仍高達近7000人，其中請病假的學生2783人，事假2794人，要求學校一步了解學生的生病原因，近來流感情況多，還是要進一步關心掌握。

盧秀燕說，台中市已升級為一級防疫，也做好 大規模準備停班停課的因應，如果大規模停課，將採線上教學的準備，但針對偏鄉與單親學生，或是隔代教養及弱勢的學生，3C器材是否足夠，應及早盤點，了解停班、停課時，學生由誰幫忙遠距上課，以後若發生天災地變等災情時，受教端對象連絡輔導，校方應及早了解資訊。

新冠肺炎疫情，重視的防疫作法包括洗手，盧秀燕指出，各校都調整校內水龍頭鬆綁適當水量，避免仔細洗手費時，造成後面大排長龍，暫時以滴水或噴霧式的水龍頭出手方式，方便學生洗手。

(中時 )