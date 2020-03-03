北市警文山一、二分局合併案命運多舛，傳出台北市長柯文哲不滿警察局長陳嘉昌對此案態度不夠積極，甚至拿「柯黑」議員簡舒培的資料壓他，柯怒飆陳半小時，還揚言要凍結警界人事案。

柯文哲上任後，在2016年提出把文山一、二分局合併成一個分局，但民眾擔心影響治安，員警也對於合併後人事產生疑慮、反彈，去年6月台北市警局向警政署提報計畫最後遭退件。

簡舒培曾在臉書發文指出，今年2月5日晨會，柯文哲無視文山區民意反對聲音，逼迫陳嘉昌在議會開議專案報告當天一定要函報警政署核備合併案，若中央不核備就不配合警政署任何要求。

據市府人士透露，當天柯文哲看到陳嘉昌拿的報告是簡舒培提供，痛罵陳拿議員壓他是公關警察，罵了半小時後柯仍堅持合併案，市警局當天隨即再向警政署提報計畫。另由於柯文哲因合併案不願配合警政署人事，使警政署每年固定1月、7月人事檢討調整停擺。

北市副發言人黃靜瑩回應，市長相關決策，皆希望文山一、二分局合併案能盡速辦理，市府也希望能加速作業時程，目前已交由副市長黃珊珊權管，將拜訪基層聽取民意與員警聲音，盼此案盡速完成。

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(中時 )