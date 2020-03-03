立委洪申翰昨（2）日召開協調會，與各部會的代表討論「如何避免被迫赴中復工的台灣員工，成為防疫破口」，達成了共識，將儘速統計台商復工情況並研議相關法令，萬一有員工被迫前往中國大陸復工受到不當對待時時，由海基會協助解決，保障勞工權益。

洪申翰召集經濟部、勞動部 、衛福部及海基會等單位人員參與協調會，討論如何協助被迫赴中復工的台灣員工，避免產生防疫破口，會中經濟部投審會承諾，在本週會統計出台商復工狀況、台籍員工已被指派前往中國大陸廠區的人數、分佈的區域以及該地區疫情情況。

此外，洪申翰指出，勞動部也會針對《職業安全衛生法施行細則》中的行政手段進行評估，對台幹被迫赴大陸復工提出可行的做法；海基會也已請兩岸勞動法規專家研究相關法規，針對台灣員工若拒絕復工而遭中資企業不利對待時，研議 可採取的申訴途徑，未來將會由海基會公佈，若台灣員工遇到任何問題，都可撥打海基會專線尋求諮詢協助。

洪申翰說，中國目前疫情狀況非常不理想，甚至還有擴大的可能，但有許多台灣企業卻在全民的防疫時刻，將台灣員工叫回中國廠區復工。他認為，對台灣員工而言，拒絕去中國復工是在做對台灣整體防疫有益的事，但卻得獨自面對來自企業的壓力，甚至被逼簽下自願離職書，政府應該要做台灣員工的後盾，而不只是坐視越來越多台幹被逼到疫區復工，讓防疫潛在破口越大。

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(中時電子報)