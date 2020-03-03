知名的百年台中公園，最近突然出現10座比人高的魚形魚飼料機，環繞在日月湖畔，幾乎每20步就能看到一座，遊客看到直呼「醜爆」，質疑市府毫無美學觀念，竟然用30年前的骨董級飼料機撐場，市府回應飼料機是捐贈錦鯉的業者安裝，也是配合公園景觀，但為了符合人民期待，今天將會全部撤除。

民眾表示，經過台中公園時，發現公園內竟然有又醜又老舊的飼料機器，認為根本不符合現在的美學觀感，而且投幣時好幾次都被吃錢，質疑市府的腳步跟不上現代化，另有民眾質疑，湖中目前多是吳郭魚，突然放下數千尾錦鯉，會不會造成生態衝擊？

市府建設局長陳大田表示，因為有業者捐贈數千尾錦鯉給市府，擔心民眾亂餵食，才同意業者在公園裝設飼料機，不過考量配合公園景觀，目前已請廠商先將飼料機搬走，未來廠商搬來的機具型式及數量要經市府核可，須與公園景觀融合才可以。

至於生態問題？經過多次測試及評估，有信心錦鯉與吳郭魚，還有其他湖中生物都可以共存，並不會造成互相衝擊。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)