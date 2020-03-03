黃士傑臉書。

隨著新冠肺炎疫情肆虐，讓台灣健保制度再度受到關注。民進黨立委林俊憲表示，有部分人長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量的健保費，即可以享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平，擬對健保保障費為進行限縮。

對此，英國DeepMind工程師、人工智慧AlphaGo重要推手黃士傑在臉書上表示，他曾到英國的診所與醫院很多次，親身體會台灣的醫療照護確實高品質又便宜；且台灣醫護每日要看100多個病人，這在英國是很難想像的。

黃士傑提到，年初他回台接受健康檢查，護士們很有禮貌也非常仔細，她們很辛苦，看到她們臉上的笑容，就覺得她們真不簡單，從心裡感到高興。黃士傑認為，其實在這次疫情中醫護人員是最偉大的，那一種服務人的熱情與熱忱AI永遠無法取代。

黃士傑表示，基本上他對於政府要調動旅外人士的健保費率，甚至是要求他們退保，都表示尊重，但是他呼籲政府，不應該對他們這些旅外人士貼標籤，把他們看成是鑽法律漏洞的人，儘管他一年只會回台灣數周，但是該繳的健保費一直都有在繳，他也不希望成為健保的「特權者」，也真心希望健保能夠永續經營。

(中時電子報)