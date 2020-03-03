李男半夜闖入工地撿拾廢鐵，遭怪手鏟斗壓傷雙腿，下半身困在土堆爛泥中，消防員獲報到場搶救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

東勢分局芧埔所所長劉國富說明工安意外發生情形。（王文吉攝）

台中東勢發生離奇工安意外！1名從事資源回收的李男2日深夜闖入東關路5段一處工地撿拾廢鐵，遭從天而降的怪手壓斷左腳。怪手駕駛聽到一聲慘叫，趕緊跳下查看，發現竟有男子壓在土堆及鏟斗下，經送東勢農民醫院並轉送中國醫藥大學附設醫院搶救，左腿傷勢嚴重須截肢，暫無生命危險。

「啊！」東勢區東關路5段工地深夜傳出一聲慘叫哀號，怪手駕駛劉姓主任跳下查看，赫然發現「挖到人」！台中市消防局接獲報案，出動2車7人前往救援，經過近1個小時搶救，順利協助李男脫困，傷者左脛骨骨折、右髖骨變形，意識清楚，送東勢農民醫院急救

劉姓主任向警方表示，因最近有人會將垃圾偷倒入工地土坑中，於是晚上會過去工地巡視看看，當時想用怪手鏟斗將土堆築高，讓外人無法將垃圾偷倒進去，完全沒發現李男在工地洞裡，當怪手鏟斗放置下來時，聽到一聲哀嚎，才驚覺不慎壓到李男左腿。

東勢分局芧埔所所長劉國富表示，56歲李男平時從事資源回收居無定所，疑趁半夜四下無人，進入工地撿拾廢鐵變賣。現場消防人員懷疑，李男半夜闖入工地，可能聽到機具啟動聲音，一時慌亂跳入土坑躲藏，沒想到怪手駕駛未注意坑內有人，釀成「挖到人」意外。

(中時 )