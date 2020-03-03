工業電腦廠龍頭研華（2395）宣布現金投資台灣智慧製造顧問暨系統集成商銳鼎科技，取得20％股權，研華表示，藉由本次入股，銳鼎將正式成為公司在大中華及東南亞地區的金屬加工及手工具領域智慧工廠共創夥伴。

研華指出，本次與銳鼎科技策略聯盟，將聚焦在金屬加工及手工具市場相關智慧工廠領域，形成平台供應商與系統集成商的上下游協同共創（Co-Creation）模式。

除了技術與產品上的支持外，研華也將與銳鼎科技進行共同行銷，落實WISE-PaaS和Industrial Application（I.App）解決方案之銷售。

銳鼎將在金屬加工及手工具工廠多年製造執行系統（MES）開發和系統集成的產業經驗結合研華工業4.0解決方案，並積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供模組化解決方案，以使方案能被更快速導入至客戶案場中，並同時降低使用門檻和導入成本，加速市場推廣。

研華董事長劉克振表示，銳鼎科技於金屬加工及手工具市場之智慧製造領域具有強大之顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0之解決方案與WISE-PaaS平台，將形成非常互補的策略合作夥伴。藉由與銳鼎科技的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區金屬加工與手工具產業智慧製造市場成長與市占率。

銳鼎科技董事長游祥鎮指出，銳鼎將多年落地執行經驗做成I.App，透過研華的Webaccess及WISE-PaaS平台，將有利於迅速推廣到業界。研華及銳鼎雙方秉持互信、互利的共創合作，將能夠為台灣的製造業注入一股新的活力，使智慧製造能夠更迅速落實在產業。

(工商 )