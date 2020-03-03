台中七期三大國際級豪宅，包括「大陸麗格」、「寶璽天睿」及「富邦新市政」，近期即將完工交屋。業界預估，實價登錄一旦揭曉，預期將改變台中豪宅市場的排行順序，豪宅價格的天花板料將不斷衝高！

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，台中近年各項交通建設陸續發展，捷運綠線也將於今年底通車，國際都市的脈絡漸趨成型，多家建商聘請國際級大師來操刀設計、為豪宅建案鍍金，改變城市的景觀與街廓，建築體也向國際規格看齊，自然吸引許多金字塔頂端人士的青睞。

其中，近期即將完工的「寶璽天睿」豪宅新成屋，建築外觀由設計渥太華機場、溫哥華市政府的加拿大地標建築大師Michael Green打造，產品規劃168、185坪，每坪開價79-90萬元。

此外，義大利國寶建築大師Antonio Citterio繼「大陸寶格」之後的第二件作品「大陸麗格」預計今年第二季完工落成，產品規劃60至125坪，每坪開價65-85萬元。業界推估，「大陸麗格」平均成交單價將從60萬元起跳。

(工商 )