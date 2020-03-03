美國國務卿蓬佩奧周一宣布對大陸駐美的媒體機構實施人員上限措施。華盛頓日前指責北京當局打壓美國以及各國駐大陸的記者，並表示美方將繼續尋求雙邊關係的對等。華盛頓還將對持外媒代表簽證赴美的大陸人士實行居留日期限制。

美國對五家「北京控制的駐美官媒」實行人員上限的措施。這五家媒體機構在上個月被美國國務院認定為中華人民共和國外國使團。該項限制措施將讓指定媒體機構的大陸籍僱員將從目前的160人被減少到100人。

蓬佩奧在聲明中表示，這些機構並非獨立媒體，實質上是由大陸當局控制。並同時強調：「美國歡迎各國記者赴美，但雙方的目標是對等，就是在美陸關係當中其他的領域一樣，我們敦促中國政府應信守新聞業者言論自由以及其國際義務」。

這五家是中國主要國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網(CGTN)、中國政府面向全世界的電台中國國際廣播電台(CRI)、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

(中時 )