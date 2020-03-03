台籍魔術師陳日昇日前自郵輪「鑽石公主號」下船後，搭乘包機回台繼續隔離14天，而陳日昇昨（2日）則在臉書發長文吐當時在船上隔離實況，就連乘客回台灣隔離，他也收到遊輪公司寄的小禮物，慰問乘客在隔離期間的辛苦。

陳日昇看到鑽石公主號船長Arma鎮守到最後一刻下船，讓他心中百感交集，陳日昇透露，船長儘管面對疫情壓力，但每天早晚仍會廣播和乘客說話，還會向乘客說：「謝謝大家辛苦了，還剩下倒數幾天」，鼓勵大家要堅持下去。

船長也會向乘客報告疫情狀況「當時確診人數每天持續攀升，大家真的很灰心喪氣 船長一邊要忍住壓力，一般還要鼓舞大家的士氣」，陳日昇也指出，遊輪公司除了買單乘客旅費外，也寄禮物、卡片到隔離所，讓陳日昇大讚：「遊輪公司對於照顧客人是真的非常體貼」。

最後，陳日昇感性提到，希望可以趕快挺過疫情、世界旅遊業都能早日復甦，並在文末寫下：「有人問我會不會因為這次事件再也不敢再上船? 都看到這裡了，你應該知道我的答案了吧🙂」。

(中時電子報)