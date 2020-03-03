因應新冠肺炎防疫，澎湖縣政府宣布將「澎湖花火節」延至7月舉辦。交通部觀光局澎管處為配合觀光業旅遊特性、順應活動引客效應，宣布將第3屆「國際澎湖灣燈光節」展延至9月19日舉辦，並將配合交通部觀光局推動「振興國旅補助」措施推動澎湖秋冬旅遊。

觀光局表示，原訂8月8日開幕的「2020國際澎湖灣燈光節」因應相關活動展延，將調整為9月19日開幕、11月7日閉幕，預計11月1日舉辦的「2020菊島澎湖跨海馬拉松」賽事則未變動，盼為澎湖下半年活動串連成面向性，擴大延續澎湖秋冬旅熱潮。

觀光局指出，燈光節自2018年擴大轉型，已成為澎湖秋季節慶盛會之一，具有延長觀光旺季、增加澎湖觀光產能與經濟效益。2019年燈光節活動期間吸引超過13萬名遊客，配合擴大國旅秋冬遊補助挹注，使澎湖9～10月旅客人次年增達14.96％。

觀光局表示，今年因應疫情將澎湖2項大型活動調整為接續舉辦，結合菊島澎湖跨海馬拉松國際賽會、配合下半年度振興國旅補助方案，有助於吸引不同客群及消費者，鼓勵旅行業者開發當地套裝旅遊商品並組團赴當地旅遊，刺激消費並振興澎湖觀光旅遊事業。

(時報資訊)