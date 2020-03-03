美日英央行喊降息救市，激勵昨夜美股道指暴漲逾千點、三大指數強彈，美股期貨續漲，今早亞股多頭士氣大振，日韓股攜手走揚，台股多頭亦跟緊腳步，晨盤3月台指期率先開漲137點、電子期及金融期也聯袂開高，隨後集中市場開11279.86點、漲109.4點，店頭市場開141.94點、漲0.5點，在台積電(2330)一開盤即收復5日線的帶領下，大立光(3008)跳漲逾4%、鴻海(2317)漲逾2%，激勵權值軍團群起上攻，拉抬大盤指數連過11200、11300兩關，最高來到11363.24點，挑戰重回5日線上。

分析師表示，過去兩個月來，台股累計下跌1100餘點，今日由電子股領軍跟隨美股大漲腳步強勢反彈，由於後續仍具不確定性影響，疫情左右市場變化與投資信心，短線操作應謹慎。早盤台幣升1角，創近3週新高，是否有熱錢來台的跡象值得觀察。

盤面上，蘋概股挾著蘋果庫克信心喊話，光學雙雄價量齊揚，早盤大立光(3008)擁著穩坐台股每股純益王題材，股價漲逾4%、玉晶光漲逾3%；台積電(2330)昨夜ADR收盤漲3.97%％，今早股價彈升至318.5元，收復5日線；瀚宇博(5469)去年EPS6.05元，高股息想像空間大，股價衝漲停40.4元鎖住；立積(4968)指出客戶未修正訂單今年營運優於去年，股價一度強漲6%以上；鴻海(2317)今日將舉行法說會，美系外資在新報告中力挺，又獲本土法人買超護航，股價返回80元之上，漲幅逾2%。

新台幣方面，今日開盤新台幣兌美元為30.120元，再升值0.4分。美聯準會提早降息的機率大升使美元走弱，昨日新台幣盤中一度強升2.65角，終場收在30.124元，狂升2.06角，升幅0.68%、逾4個半月最大。匯銀主管預期，新台幣匯率升勢未止，近期就有機會挑戰30元整數大關。

分析師表示，目前疫情已經擴散全球，短線國際股市走勢恐將難脫震盪走勢，未來國際供應鏈是會受疫情擴大衝擊，還有待觀察。台灣目前疫情堪稱仍可控制，未來建議觀察疫情變化是否有效控制、感染人數是否可以轉為下降。短線操作應謹慎，選股更應審慎。

(時報資訊)