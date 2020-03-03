懷特生技(4108)研發上市的「癌因性疲憊症CRF」新藥，經土耳其癌症專家醫生配合指定癌症病人申請，獲得專案進口核准，同時也吸引該國知名藥廠注意，正積極與公司進行獨家代理權授權事宜。

懷特生技李伊伶執行董事表示，日前獲得土耳其醫界主動接洽，盼能引進該藥品來嘉惠該國癌症病患，近日透過該國癌症專家醫師，配合指定癌症病人申請，順利獲得專案核准進口，由於臨床治療效果良好，也吸引了土耳其當地知名藥廠，與公司接洽獨家代理權事宜。

懷特指出，全球第一個治療「癌因性疲憊症CRF」的新藥，在台上市後，已有200多名癌症專科醫師開立處方、累積超過5000名癌友使用經驗，臨床成果也以專業論文方式，陸續發表在包括《Cancers》、《Nutrients》、《ASCO》、《MASCC》等國際知名醫學期刊和癌症醫學會年會，臨床數據獲得土耳其腫瘤科醫師重視關注。

(時報資訊)