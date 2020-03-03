大陸新冠肺炎疫情逐漸控制，大陸各地積極復工並加速啟動5G基礎建設建置，各大智慧型手機品牌廠亦加速去美化全力衝刺新機銷售，讓砷化鎵廠-穩懋(3105)及宏捷科(8086)受惠，穩懋及宏捷科看好5G及VCSEL相關應用未來需求持續積極擴產，隨著大陸地區客戶訂單增溫及新產能加入，穩懋及宏捷科業績不看淡。

大陸新冠肺炎疫情重創大陸當地農曆年到2月的生產及市場銷售，為降低負面衝擊，在新冠肺炎疫情逐漸獲得控制後，大陸各地方政府帶頭協助各省市企業拚經濟，自中美貿易戰就被視為大陸經濟成長主要支幹的5G基礎建設受疫情停滯一個半月後開始加速啟動，各大智慧型手機品牌廠為彌補農曆年至2月的銷售空白，除全力衝刺新機銷售，亦降低使用零組件成本較高且受控於美國政策的美國半導體零組件，擴大採用台灣的半導體零組件，帶動另一波的「去美化」效益。

儘管新冠肺炎疫情至今未止，穩懋及宏捷科訂單相當穩定，並未見到客戶調整減單，其中穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到14%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)；而宏捷科因去美化，客戶有增加下單情況，公司對今年第1季及未來營運看法相當正面。

看好5G及VCSEL相關新應用，穩懋及宏捷科擴產動作仍如火如荼進行，其中穩懋新增的5000片設備機台預計今年第2季末開始有產能貢獻，月產能將從目前的3.6萬片拉升到4.1萬片；而宏捷科自去年第4季啟動產能去瓶頸，目前月產能已達1萬片，預計第2季可達1.2萬片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

(時報資訊)