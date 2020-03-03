第一季記憶體市況不淡，價格上漲的趨勢確立，為漲價概念股，今早南亞科(2408)及威剛(3260)股價均強彈，但因新型冠狀病毒疫情蔓延，終端市場受影響，是否會影響後續需求值得關注。

記憶體模組廠宇瞻(8271)3月4日下午將參加證交所法說會，預期對記憶體產業近期市況有進一步的說明。

隨著美國記憶體大廠美光周一股價大漲3.8%，台記憶體股今早跟進大漲，南亞科領軍，模組廠威剛、十銓(4967)、宇瞻等全數上攻。

受到新型冠狀病毒疫情影響中國大陸供應鏈及消費市場，美國記憶體大廠美光上周股價回檔，美光上周三股價曾創去年12月中以來新低。

新型冠狀病毒疫情蔓延，美光的投資評等被一家外資券商連降兩級，從「買進」降至「表現遜於市場」，因調查顯示記憶體訂單正在趨緩當中。該證券原本預期，中國科技供應鏈可望在第二季季中開始恢復正常，但最新調查，第二季的記憶體訂單開始下降，顯示智慧型手機、PC OEM製造商擔憂疫情衝擊零售門市銷售量下滑。

台廠南亞科因2019年第三季基期較高，使得去年第四季出貨量呈現衰退，不過南亞科預期今年第一季出貨量及報價都將呈現季成長，可望帶動營收及獲利表現反轉向上。

威剛董事長陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年整體記憶體供不應求的態勢不變，仍樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，2020年全年來看，第一季的價格將是全年低點。

宇瞻去年獲利優於營收表現，2019年全年淨利比前年增加約5%，EPS 3.73元；2019年度擬每股配息2.55元。

(時報資訊)