新冠肺炎疫情蔓延，仍有多名香港人滯留湖北，其中包含孕婦、病患。香港政府宣布，將在明（4）、後（5）兩日派包機接回港人。

據《東網》報導，香港政府今日宣布，明後兩日將各派出兩班包機到湖北武漢，接回533名國人，其中包括14名孕婦，返港後需到檢疫中心隔離14天。

政制及內地事務局局長聶德權指出，14名孕婦、11名考生及22名病患，情況較危急，另外有93人在武漢以外地區。包機返港前要量體溫，若出現相關徵狀則不可上機，乘客需穿上防護衣，座位也會特別安排避免交叉感染。

(中時電子報)