新冠肺炎疫情爆發迄今，已重創航空及旅遊業，國籍航空公司進行航班減班、要員工盡量放特休假。行政院日前通過特別預算補助航空業42.9億元，不過全國航空業總工會擔憂金額不足，盼再增加紓困貸款；他們也強調，員工願與公司一起度過難關，各種方案都可以談，但資方不能夠裁員，這是底線。

全國航空業總工會指出，行政院日前通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，多達600億元特別預算已報請立法院審查各產業紓困預算計劃，其中航空業部分，目前交通部將以補貼航空業者（包含民用航空運輸業及普通航空業）及機場業者（包含機場內商業服務設施業者、地勤業及空廚業等）之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金等方式，依照運量減少幅度予以補貼，金額近42.9億元，另外有防疫用品所需經費約5.7億元，然對航空業仍恐猶有不足。

工會表示，為避免疫情對於產業衝擊過大，政府提出紓困方案固然重要，但不樂見情急危難之時，基層員工淪為疫情衝擊下最大的犧牲者，要求政府及業者應優先保障員工工作權，以「不裁員」為前提申請政府紓困補助及貸款，避免造成社會動盪與不安。

工會呼籲，政府應儘速通過航空業相關紓困貸款優惠，包含「貸款本金展延」與「利息減免補貼」，航空業者如有任何勞動條件變更事項，應儘速與工會協商，達成勞資共識。

(中時 )