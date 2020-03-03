香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）宣布，由於台灣消費市場疲弱不振，台灣業務自2005/2006年會計年度起一直處於虧損狀態，該公司董事局決議退出台灣市場，目標在今年7月底關閉當地51家分店。

港媒報導，bossini指出，台灣業務1992年開始營運，當地市場於東南亞地區推廣集團品牌、提升集團於大中華地區的知名度有著重要地位。但台灣消費市場在過去20年持續疲弱，台灣業務自2005/2006年會計年度起一直虧損，不得不做出放棄台灣市場這個困難的決定。

bossini表示，展望將來，集團對台灣市場前景未感樂觀，面對香港及大陸兩個主要零售業務目前充滿挑戰，董事局已決議終止經營台灣業務分類，使集團可更佳利用其資源於其他主要業務，目前估計關閉台灣業務所需成本約2千萬港元，並不會對集團整體業務運作及現金流造成重大影響。

(中時電子報)