歐男破壞電子腳鍊。（花蓮地檢署提供／王志偉花蓮傳真）

歐男台北涉搶案，駕駛這部墨綠色轎車逃逸。（花蓮地檢署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮53歲歐姓男子，因懲治盜匪條例等罪，被判處無期徒刑，於2017年8月15日假釋出監，因有高度再犯風險，花蓮地檢署對歐男實施科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），歐男子竟壞腳鍊，3日晚間涉嫌在台北市大同區犯下搶奪案，地檢署已發出通緝，並公布相關影片供大眾指認。

據了解，歐男疑持不明物品，恐嚇環河北路一家檳榔攤，要求店員拿錢給他，搶奪現金後，駕駛一部墨綠色轎車加速逃逸。

主任檢察官陳旭華表示，檢方命歐男晚間10時起至翌日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有墊子腳鍊監控行跡。詎料，歐男於3月2日晚間9時55分許，檢方發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同警方前往歐男住家查看，發現科技設備已被破壞，且歐姓男子已逃離住處。

觀護人即通報檢方，檢察官並立即以歐姓男子涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，開立拘票囑警全力追捕，花蓮縣警察局連夜追蹤歐姓男子行跡，派員隨即北上拘捕，檢方亦於當晚由檢察長召集主任檢察官、檢察官、主任觀護人及觀護人成立緊急應變小組，連夜追緝歐姓男子，惟因歐姓男子並未攜帶行動電話逃逸，無法精準定位。

檢方表示，今天凌晨2時20分許，歐姓男子逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌，花檢已於今天上午對歐姓男子發佈通緝，且以最快速度通知執行監獄撤銷假釋。

主任檢察官陳旭華表示，呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑之人，請立即與警察機關聯繫，地檢署與警察機關密切聯繫合作，全力追緝中。

(中時 )