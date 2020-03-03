陸新增確診病例125宗 死亡31人 11:202020/03/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎讓陸醫界全面戒備。（本報資料照片／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委3日公布，2日新增確診病例125宗，其中湖北新增確診病例114宗；新增死亡病例31宗，全部來自湖北，其中武漢佔24宗；新增疑似病例129宗。 大陸現有確診病例3萬宗，其中重症病例6,806宗，至今累計確診病例8.015萬宗，累計死亡病例2,943宗。 (工商 ) #確診病例 #新增 #大陸 #死亡病例 #萬宗 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸除湖北省 新冠肺炎新增人數均將至個位數 18:532020/02/28 兩岸 不只關注新冠肺炎 屏東出現今年首例境外登革熱確診病例 23:292020/02/29 生活 大陸武漢監獄 1天內新增233人確診病例 23:512020/03/01 兩岸 新增病例為零後 陸迎關鍵28天 04:102020/03/02 焦點新聞 陸病例治癒率升 出院逾5成 04:102020/03/02 生活新聞 陸新增確診病例202例 1月22日以來新低 10:492020/03/02 兩岸 陸國家衛健委：1日新增確診202例、累計80026例 11:002020/03/02 兩岸 美國出現新冠肺炎死亡病例 微軟Build大會或被迫延期 11:532020/03/02 科技 美國出現第二起死亡病例 70歲男性病逝 13:382020/03/02 財經 《國際社會》WHO：他國新確診為中國9倍，必要時將宣告「大流行」 08:532020/03/03 財經 兩岸熱門新聞 確診肺炎逃出醫院！爆走阿伯炫「只有老子可出來」：隔離的人都怕死 - 兩岸 鍾南山：疫情預測與國外專家不同 「我們來比一比」 - 兩岸 韓抗疫醫院16護士集體辭職 陸韓網民槓開了 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 考察病人後確診 王廣發改口稱氣溶膠傳播感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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