大陸國家衛健委3日公布，2日新增確診病例125宗，其中湖北新增確診病例114宗；新增死亡病例31宗，全部來自湖北，其中武漢佔24宗；新增疑似病例129宗。

大陸現有確診病例3萬宗，其中重症病例6,806宗，至今累計確診病例8.015萬宗，累計死亡病例2,943宗。

(工商 )

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