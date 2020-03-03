仲量聯行今（3）日公布最新的全球資本流動報告指出，2019年全球商業地產投資刷新歷史新高！總額達8,000億美元；展望2020年，由於新冠肺炎疫情，來勢洶洶，部分大型商用不動產交易可能往後遞延，預期下半年疫情獲得緩解後，市場交易才會恢復成長動能。

仲量聯行今天發佈最新《2019年第四季全球資本流動》報告顯示，2019年是全球商業地產投資最活躍的一年，全年成交總額達到創紀錄的 8,000 億美元，較同期增長4％。

其中，2019年第四季，全球商業地產投資較同期增長10%，達到 2,450億美元。

其中，2019 年第四季的全球商業地產的跨境投資交易額，則飆升至1,070億美元，僅次於2017年第四季的最高交易記錄，而2019 年全年跨境交易總額達到 3,490 億美元。

跨區的資本流動顯著地增加，資金量達2,540億美元，並遠高於長期平均水準1,770億美元。

展望2020年全球商業地產投資趨勢，這項報告預期，可能有下降的疑慮。

仲量聯行預計全球商業地產投資額在2020年，將下降0～5%，約降到7,800億美元。

2020年的投資量將持續受到國際政治與總體經濟不確定性的影響。儘管有一些跡象表明，全球經濟增長可能略有回升，但地緣政治緊張局勢升級，仍舊令人擔憂；而新冠肺炎疫情無疑惠影響企業信貸的快速增長。不過，投資者對商業地產投資仍保持興趣，但會秉持謹慎態度、選擇性地投資。

仲量聯行亞太區投資業務執行長Stuart Crow表示：「2020年，亞太區商業地產市場的基本面，依舊是吸引投資者的主要因素。儘管面臨總體經濟的挑戰，加上新冠疫情發展難以預測，但長期來看，投資者情緒仍非常樂觀。我們預計投資者的策略會更有選擇性，並轉向物流、住宅和資料中心，藉此提高資產多樣性。持續的低利率環境和央行的支持性政策也將抵消一些總體上的不利因素，並為投資者的跨境投資提供更多信心。」

仲量聯行台灣董事總經理趙正義表示：2019年第四季交易放緩，顯示全球與台灣的資金相對豐沛，不動產仍是投資人競逐標的。就台灣而言，商用不動產長期被低估，租金也處相對低點，因此持續吸引外資關注，壽險與本地資金也在積極尋求機會。

受到疫情影響，部分交易延遲，預期下半年疫情緩解後，商用不動產交易將增長。部分資產持有者利用這段期間進行資產處分或活化，過去市場上較稀有的物件也可能在這段時間釋出，投資人可掌握時機進場。

(工商 )