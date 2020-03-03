貫徹長期多元佈局策略，無懼新冠肺炎疫情干擾，國喬（1312）大陸泉州PP一貫佈局正式簽約開跑。國喬2日以視頻方式，進行福州、泉州和台灣高雄三方連線，完成福建泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目之簽約儀式；正式宣告營運觸角將從SM（苯乙烯）系列拓展至丙烯系列領域，更是國內單一石化專業廠近年跨領域之最大手筆海外布局。

據悉，國喬此一投資計劃為泉州近三年來投資額最大的台資項目，佔地800畝，規劃年產100萬噸丙烷脫氫（PDH）及90萬噸聚丙烯（PP），將採二期推進；一期投資300億元新台幣，約年產60萬噸丙烯，PP年產規模則約30～45萬噸，將於今年底開工建設，2023年建成投產，年產值約達100億元人民幣。

國喬主生產SM、ABS、PS及尼龍66等石化產品的生產，另有轉投資30.4％大陸鎮江奇美廠ABS、PS廠；大陸泉港則連續多年躋身大陸化工園區前20強。

國喬先前已在福建泉州泉港區的石化項目招商完成投資MOU簽約儀式，這次正式簽約意味一期台幣300億元投資正式開跑。國喬擬在泉港設立「泉州國亨化學有限公司」，目前企業名稱已預核准。

國喬董事長楊品正表示，介一直以來，國喬都在尋找到大陸發展的投資機會。這次選擇與泉州泉港合作，是看中泉港雄厚的石化產業基礎和大陸廣闊的市場前景、良好的發展空間。近年來，福建推出一系列惠台惠企政策舉措，營造良好投資環境，將以此為契機，進一步尋求與福建合作的新空間。

據了解，福建共有台資企業逾萬家，累計利用台資超過300億美元，目前正「一企一策」推動企業有序復工復產。

(工商 )