新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，台灣健保制度在這次抗疫一戰中，又扮演關鍵角色。近日有民進黨立委，提出要針對「黃安們」族群進行修法，避免健保資源被濫用。這讓態度親中的女星黃樂妍氣炸，嗆政府做法是「賤招」。對此，行政院長蘇貞昌今天（3日）被問及此事，他一聽到劉樂妍的名字，先反問記者：「她是誰？」接著霸氣強調，台灣的健保讓世界都在誇讚，「不能讓它倒」。

民進黨立委林俊憲提出，要針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元，被解讀是要防堵「黃安們」族群濫用健保資源。

這項健保提案修法的議題，引發國內民眾熱議，但親中藝人劉樂妍則很有意見。她透過微博，大嗆台灣執政的民進黨政府，痛批提健保修法是「賤招爛招」，還提到：「叫那些民進黨那個大官要修法就快些，別囉嗦！」

對此，蘇貞昌今日上午率領各部會首長赴立法院報告特別預算，會前他接受媒體訪問時，被問到這件事，蘇反問：「她是誰？我不曉得誰講了什麼，對於立法院要怎麼修法運作，我們都尊重。」蘇貞昌強調，台灣的健保讓世界都誇讚，絕對不能讓健保倒。

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(中時電子報)