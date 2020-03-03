新冠肺炎持續，除了日本，南韓境內也大爆發，而女星江泳錡上月不畏被隔離風險，冒死為粉絲批貨，還因體力不支在機場昏倒；返台後，她想去做按摩，卻被老闆拒絕。對此她的老公楊煥心疼發文，「21日回國韓國才一級，根本不用自主管理，更不用說隔離14天，你們是在哈囉嗎？」

江泳錡上月赴南韓批貨，全程皆有戴口罩，但適逢南韓境內疫情爆發，雖返台時間台灣對韓國是一級旅遊警戒，仍飽受外界關注。她透露，日前想要按摩，卻被店家拒絕。店家表示，「沒有隔離14天還要來，想害我們喔，不要來，我們同事說會怕。」

對此江泳錡無奈地說，「媒體跟無知真的會害死人，相信比我晚從日韓回來的朋友，最多也都是戴口罩出門，而我們比他們早回來，做的比他們更足。」她的老公楊煥也不捨愛妻被誤會，發文寫道，「你們工作人員，沒有知識？21日回國，韓國才1級，跟本不用自主管理，台灣就是有你們這些不了解政府防疫措施的人，才搞得人心惶惶。」

楊煥氣憤指出，「到底誰害誰？你們接觸的人才多吧？我們都沒說你們了，我真的打從心裡拜託你們，可以當個正常的台灣人嗎？好好配合政府防疫政令宣導好嗎？拜託別出來亂。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)