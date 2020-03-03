駭人聽聞的淡水民宿囚禁遊民殺害詐財案，士林地檢署起訴李憲璋求處無期徒刑、褫奪公權終身，士林地院及高院更一審都認定，李男犯後飾詞狡辯，沒有悔改之意，且未與死者家屬和解，依殺人罪將他判處無期徒刑，但因爭訟逾8年獲減刑，李最後獲輕判定讞。

一審及更一審認為，李憲璋具相當之智識，竟因沈執於貪念，為賺取財富，利用遭其拘禁或控制管理之遊民或所攀附之公務人員為人頭，以偽造文件之方式屢向金融機構詐貸鉅額款項，及以遊民為人頭向金融機構詐欺申領信用卡花用，嚴重戕害金融秩序。

法官指出，李男為向保險公司詐取高額旅行平安保險金，而選擇遊民梁乾昌下手，安排女友連上瑩與梁乾昌辦妥假結婚登記，再將梁乾昌騙往大陸地區旅遊，命楊明璋、宋進財2人趁機下手製造假意外以行兇。

合議庭認為，李憲璋為圖一己之利，視梁乾昌之生命如無物，惡性重大，造成梁乾昌家屬哀痛逾恆，且被告李憲 璋犯罪後仍飾詞狡辯，從未與梁乾昌家屬謀求和解，復於偵、審過程中未見其有任何悔意，判處無期徒刑，但遭最高法院撤銷。

(中時 )