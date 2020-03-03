行政院長蘇貞昌今赴立院針對防疫紓困預算進行報告並備質詢。蘇貞昌宣示，下個月開始，台灣口罩產能將達到1天1300萬片；同時，政院編列600億特別預算，希望能讓各受衝擊產業雨露均霑、立竿見影，讓台灣強本固身，政府會盡最大誠意，讓受衝擊產業全數納入，且效果要立即，發揮及時雨的功能。

蘇貞昌今赴立院針對政院編列的600億新冠肺炎紓困振興預算，進行說明報告並備質詢。

針對民眾關心的口罩荒問題，蘇貞昌表示，目前台灣的口罩供應量已經從過去的一天1百多萬片，提升到現在的1天820萬片，下周就可以提升到920萬，2周後到1千萬片。

蘇貞昌更說，隨著政府加緊布置30條生產線，預計下個月口罩產量可以提升到1天1300萬片。

蘇貞昌說，當全球都進入口罩荒的時候，口罩價格也貴得不得了，但台灣現在是持續生產，而且價格最便宜，顯示政府及早部屬，並進行口罩管制出口、徵用全國力量後，已讓口罩數量達到穩定增加，這點請國人放心。

針對600億防疫特別預算，蘇貞昌說，政院編列這筆600億的特別預算，除了是年度剩餘的300億，並額外舉債300億；其中，用於防制的經費有196億，振興經濟有404億，希望能雨露均霑、立竿見影，讓台灣固本強身。

蘇貞昌提到，紓困振興是要幫助受衝擊的產業，其中包括內需型的製造業、觀光、農漁業、藝文展演，幫產業辦理貸款融資補貼與拓銷補助，並擴及內需產業的消費優惠。

蘇貞昌強調，政府一定會讓受衝擊產業全數納入，以最大誠意照顧人民，也要求各部會具體落實紓困目標，且效果要立即，發揮及時雨的功能，讓疫情衝擊能降到最低。

(中時 )